Якутск, , 08:00 — REGNUM В Якутии суд вынес обвинительный приговор в отношении бывшего начальника отдела МВД России по Усть-Майскому району Валерия Александрова и бывшего оперуполномоченного группы экономической безопасности и противодействия коррупции того же отдела Сергея Кутового, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ республики.

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Александрова признали виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия и с угрозой его применения, с применением специальных средств. Второй фигурант уголовного дела также признан виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия и с угрозой его применения.

Установлено, что 5 октября 2018 года Александров и Кутовой вместе с коллегами выехали из посёлка Усть-Мая в село Белькачи для проверки сообщения о смерти местного жителя.

По пути полицейские заехали на участок Чапанда, а 6 октября, будучи в состоянии алкогольного опьянения пришли в частный дом, где поживала семья мужчины-инвалида.

Полицейские требовали выдать им якобы имеющееся у потерпевшего охотничье ружьё. Мужчина отказался и тогда стражи порядка нанесли ему удары кулаками и ногами по лицу и телу, при этом продолжали его избивать уже и после падения на землю.

Подполковник полиции Александров не менее 5 раз поразил инвалида электрошоком в бедро.

Потерпевший обратился в больницу и рассказал, где и как получил травмы. Полицейские вновь пришли к нему и под угрозой применения насилия потребовали написать заявление о прекращении проверки по его обращению.

Опасаясь повторного избиения, мужчина написал заявление о прекращении проверки.

В ходе предварительного расследования по результатам служебной проверки Александров был уволен, Кутовой уволен после оглашения приговора.

«Свою вину в совершенных преступлениях они не признали, но следствием собрано достаточное количество доказательств, которые легли в основу обвинительного приговора. Подсудимые признаны виновными в совершении инкриминируемых деяний. Александрову назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кутовой осужден к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно с аналогичным испытательным», — добавили следователи.

Также осужденных лишили званий и права занимать должности в правоохранительных органах на 2 года каждый. Приговор в законную силу не вступил.

Как сообщало ИА REGNUM, офицер полиции Санкт-Петербурга застрелил напавшего на него мужчину, который попытался отобрать у полицейского табельное оружие. Погибший 28-летний выходец из Дагестана, как выяснилось, ранее был осужден за незаконный оборот оружия и участие в незаконном вооруженном формировании.