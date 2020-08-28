Владивосток, , 07:39 — REGNUM В результате столкновения микроавтобуса с автомобилем КамАЗ на федеральной трассе «Уссури» Хабаровск — Владивосток погибли три человека и два человека получили травмы. Об этом 28 августа сообщает ГУ МВД России по Приморскому краю.

Трагедия произошла в районе 592 километра трассы. По предварительным данным, водитель двигавшегося в сторону Владивостока микроавтобуса Toyota Town Ace не справился с управлением и врезался в двигавшийся по встречной полосе автомобиль КамАЗ.

«В автоаварии погибли три человека, ещё двое госпитализированы. Погибшие и пострадавшие находились в салоне минивэна», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время на месте смертельного ДТП работают сотрудники МВД, МЧС и медики. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, причины и условия, «спровоцировавшие аварийно опасную ситуацию».

Как сообщало ИА REGNUM, стали известны подробности смертельного ДТП с автобусом, которое произошло в ночь на 26 августа в Республике Калмыкия.

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