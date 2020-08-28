Чита, , 07:33 — REGNUM Летом 2020 г. количество выпавших осадков в Чите превысило среднемесячную норму в несколько раз. Об этом сообщает «Забайкальский рабочий» со ссылкой на слова ведущего синоптика регионального гидрометцентра Людмилы Лесковой.

Она пояснила, что если за июнь этого года в столице Забайкалья выпало 118 мм осадков при норме 59 мм, что за июль уже — 127 мм при норме 104. В августе поливало ещё больше: до 27 числа выпало 137 мм осадков при норме 84.

Как уже сообщало ИА REGNUM, летом 2020 г. ливни стали частыми гостями в Чите. Практически после каждой непогоды улицы столице Забайкалья превращаются в реки. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поручил выделить финансирование на очистку существующих коллекторов.

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