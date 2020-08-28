Вашингтон, , 07:20 — REGNUM Памятник армии Конфедеративных Штатов Америки в американском городе Лейк-Чарльз (штат Луизиана) упал с постамента в результате урагана «Лаура», сообщает газета USA Today.

Сообщается, что от урагана памятник упал с постамента и получил повреждения. Пока не известно, что местные власти будут делать с монументом дальше.

При этом двумя неделями ранее городской совет принял решение о сохранении этой статуи, несмотря на протесты, вызванные движением Black Lives Matter. Сама статуя была установлена в Лейк-Чарлзе еще в 1915 году.

Как сообщало ИА REGNUM, к 28 августа от стихийных бедствий в США, вызванных ураганом «Лаура» погибли шестеро человек. Также в штате Луизиана более 220 тысяч человек столкнулись с перебоями в электроснабжении.

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