Иерусалим, , 07:19 — REGNUM Из сектора Газа в направлении Израиля утром 28 августа было запущено шесть ракет. Об этом пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

«Шесть ракет были выпущены из Газы по южной части Израиля», — говорится в сообщении.

Информация о возможном перехвате ракет, возможных местах их падения и последствиях пока не приводится.

Последний раз массированный обстрел израильской территории из сектора Газа был произведён в ночь с 20 на 21 августа, когда по южной части страны неизвестные выпустили семь ракет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, израильские военные утром 28 августа нанесли удары по объектам движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск оттуда воздушных шаров со взрывчаткой и зажигательными веществами.

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