Иерусалим, , 06:37 — REGNUM Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утром 28 августа нанесла удары по объектам движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск оттуда воздушных шаров со взрывчаткой и зажигательными веществами. Об этом пресс-служба оборонного ведомства страны сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

«Это был лишь один из серии пожаров, вызванных взрывными шарами, запущенными сегодня террористами в секторе Газа в южной части Израиля», — гласит текст под опубликованной в соцсети фотографией.

«В ответ мы только что нанесли удар по военному посту и подземной инфраструктуре ХАМАС в Газе. Мы по-прежнему готовы действовать против любого террора, направленного против Израиля», — говорится в сообщении военных.

Как сообщало ИА REGNUM, истребители ВВС Израиля в ответ на обстрел израильской территории нанесли авиаудары по наблюдательным постам организации «Хезболла» на границе с Ливаном.

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