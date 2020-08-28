Мельбурн, Австралия, 28 августа 2020, 04:30 — REGNUM Три человека погибли в результате шторма, обрушившегося на австралийский штат Виктория, сообщает Синьхуа.
Отмечается, что все трое погибли в результате падения деревьев. При этом среди погибших был и четырехлетний ребенок. Он получил тяжелые травмы от падения дерева на окраине Мельбурна, был госпитализирован, однако врачи не смогли спасти его жизнь.
Еще двое — мужчина и женщина — погибли от падения дерева на автомобиль.
Также из-за шторма в штате начались проблемы с водой. Из-за ливней дождевая вода смешалась с очищенной в результате переполнения дамбы. Теперь жителям региона советуют кипятить воду перед употреблением.