Батон-Руж, США, , 03:49 — REGNUM По меньшей мере шесть человек погибли в американском штате Луизиана от последствий тропического урагана «Лаура», который ослаб до шторма, сообщает на своей странице в Twitter управление здравоохранения региона.

Ранее сообщалось о четырех жертвах природной стихии. Причиной их гибели стали поваленные деревья.

Также в штате были зафиксированы 67 фактов нарушения подачи воды в жилые дома. Кроме того, более 220 тысяч жителей региона столкнулись с перебоями в электроснабжении.

Как сообщило ИА REGNUM, 27 августа в американском штате Арканзас из-за шторма «Лаура» около 300 тысяч человек остались без света.

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