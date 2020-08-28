Сантьяго, , 02:51 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3 у берегов острова Пасхи, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр сейсмособытия располагался по координатам 22,7811 градусов южной широты и 112,1693 градуса западной долготы. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров. Информации о возможных пострадавших или разрушениях не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 августа землетрясение магнитудой 4,9 произошло на границе Таджикистана и Афганистана. Его эпицентр располагался в 43 километрах от населенного пункта Хоргон на глубине 100 километров.