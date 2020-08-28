Абуджа, , 02:11 — REGNUM Не менее 12 человек погибли в результате столкновения автомобилей в штате Замфара на северо-западе Нигерии, сообщает пресс-служба нигерийской Народной демократической партии.

По ее данным, все погибшие являлись членами этой партии. Авария произошла в дороге Цафе-Гусау в штате Замфара. По предварительной версии, автомобиль с членами Народной демократической партии пытался догнать колонну губернатора региона, однако в ходе движения столкнулся с трейлером. Все 12 человек погибли на месте ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля десять человек погибли в результате аварии с участием пассажирского автобуса и грузовика на юге Нигерии. Еще три человека получили травмы различной степени тяжести.

Читайте ранее в этом сюжете: Десять человек погибли в ДТП на юге Нигерии