Алеппо, Сирия, , 02:09 — REGNUM Не менее четырех человек погибли в результате обрушения четырехэтажного жилого дома в сирийском городе Алеппо, 28 августа сообщает государственное агентство SANA.

Спасатели продолжают поиски погибших и пострадавших. Причины обрушения не сообщаются.

Как сообщило ИА REGNUM, 24 августа при обрушении пятиэтажного жилого дома в индийском городе Махад погибли 16 человек.

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