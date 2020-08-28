Санкт-Петербург, , 01:36 — REGNUM Два легковых автомобиля столкнулись в Невском районе Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

Сообщается, что инцидент произошел на Октябрьской набережной у дома № 70. Причина столкновения автомобилей пока не сообщается. В результате ДТП пострадали пять человек, они получили травмы средней степени тяжести, среди них — семилетний ребенок. Причины и обстоятельства произошедшей аварии выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 августа водитель иномарки врезался в остановку в Санкт-Петербурге. В результате ДТП пострадала пожилая женщина, ее госпитализировали.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге иномарка врезалась в остановку и сбила пенсионерку