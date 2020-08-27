Лейк-Чарльз , , 22:47 — REGNUM Утечка хлора продолжается на химическом предприятии BioLab в городе Лейк-Чарльзе (штат Луизиана, США), пишет 27 августа Independent.

Жителям района рекомендовали закрыть двери и окна, выключить кондиционеры и оставаться внутри.

Утечка химикатов произошла на южной стороне трассы I-10 к западу от озера Чарльз. По словам Брэда Соудера, метереолога Fox News, «ситуация чрезвычайно опасна».

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Напомним, завод BioLab был построен в 1979 году. На предприятии производят трихлоризоциануровую кислоту, хлорирующие гранулы и другие химические вещества.

Как трихлоризоциануровая кислота, так и хлор потенциально очень токсичны. Утечка произошла в разгар урагана «Лаура».

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