Вологда, , 22:39 — REGNUM В Вологде в отделе полиции умер активист Серей Пахолков, защищавший сквер от строительства детского сада. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД, по данному факту возбуждено уголовное дело.

Пахолков был задержан еще 26 августа после того, как в полицию Вологды поступило заявление от строительной организации о том, что двое активистов заблокировали работникам въезд на стройплощадку. Они требовали соблюдения законодательства и полного прекращения использования земельного участка без согласования с собственниками жилья. На место приехали полицейские и с помощью привлеченных рабочих попытались убрать с дороги бетонные блоки и машину.

По данным полиции, правоохранители провели с активистами разъяснительную беседу о недопустимости противоправного поведения, но покидать место защитники сквера отказывались.

«В связи с этим они были доставлены в отдел полиции № 1 УМВД России по г. Вологде для разбирательства, где в отношении них были составлены административные материалы по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ и ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ. До рассмотрения указанных административных материалов в Вологодском городском суде граждане были помещены в специальный приемник содержания задержанных лиц», — сообщили в УМВД.

Через некоторое время один из задержанных пожаловался на плохое самочувствие. Полицейские вызвали ему скорую медицинскую помощь. По заключению медиков, оснований для госпитализации вологжанина в медучреждение не было.

Пахолков, находясь в приемнике, неоднократно жаловался на самочувствие. Однако прибывшие сегодня утром к нему медики скорой оснований для госпитализации не нашли.

«Примерно через час мужчина еще раз обратился с жалобой на плохое самочувствие. Прибывшей по вызову бригадой скорой помощи были проведены реанимационные мероприятия, однако, несмотря на это, мужчина скончался», — сообщили в УМВД.

Тем временем в соцсетях стала появляться информация о том, что причиной плохого самочувствия Пахолкова могла стать травма, которую он получил при задержании. По свидетельству очевидцев, при задержании активист упал и ударился головой.

По факту происшествия врио начальника УМВД России по Вологодской области назначена служебная проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе проверки будут изучены все имеющиеся материалы, в том числе записи систем видеонаблюдения. В случае установления вины сотрудников полиции они будут привлечены к ответственности.