Майами, США, , 22:24 — REGNUM Тропическим штормом снова является «Лаура», который ещё несколько часов назад считался ураганом, сообщает 27 августа американский Национальный центр по наблюдению за ураганами.

Поскольку скорость порывов ветра «Лауры» снизилась до 27,8 м/с, он уже не считается ураганом. «Лаура» со скоростью 6,7 м/c продолжает двигаться на север.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из-за «Лауры» на Гаити погибли 20, а в американском штате Луизиана — три человека. Также «Лаура» бушует на побережье Техаса — другого американского штата.

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