Кеноша , , 21:45 — REGNUM Десятки человек попали в полицию города Кеноша (штат Висконсин, США) в ходе подавления беспорядков, пишет 27 августа Kenosha News.

По словам Дэвида Райта, представителя городского полицейского управления, задержаны в ходе беспорядков 36 человек, их них девять — за то, что нарушили общественный порядок, а остальные 22 — за несоблюдение комендантского часа.

Эти задержания прошли в ночь на 27 августа, а если считать с начала беспорядков, то есть с 23 августа, в городскую полицию были отправлены 56 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, комендантский час, объявленный в Кеноше на фоне беспорядков из-за ранения полицейскими чернокожего Джейкоба Блейка, продлится до 30 августа включительно.

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