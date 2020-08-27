Батон-Руж, США, , 21:30 — REGNUM Три человека стали жертвами урагана «Лаура», бушующего в США, передаёт 27 августа СNN.

Все трое погибших — жители Луизианы. Так, из-за сильного ветра погиб житель округа Акадия Пэриш, пожилой мужчина, на дом которого рухнуло дерево.

Кроме того, погиб житель Джексон Пэриша — другого округа штата, тоже из-за падения дерева. В округе Вернон Пэриш ранее погибла девочка-подросток 14 лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, два дня назад на Гаити из-за «Лауры», на тот момент ещё не дошедшей до США, погибли 20 человек.

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