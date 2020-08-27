Санкт-Петербург, , 20:31 — REGNUM В Санкт-Петербурге водитель иномарки после ДТП выехал на тротуар, врезался в остановку и сбил пенсионерку. Потерпевшая в тяжелом состоянии госпитализирована. Об этом происшествии 27 августа сообщили в пресс-службе ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По предварительной информации, ДТП произошло 27 августа около 18:30 мск во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. 23-летний водитель автомобиля Toyota при совершении разворота у дома 36 по улице Салова не уступил дорогу двигавшемуся попутно автомобилю VW Polo под управлением 34-летнего водителя.

После столкновения «Тойота» совершила наезд на остановку общественного транспорта и пешехода — 60-летнюю женщину.

«Потерпевшая получила многочисленные травмы и была госпитализирована в тяжёлом состоянии», — уточнили в ведомстве.

По факту происшествия проводится проверка.