Миннеаполис, США, , 20:16 — REGNUM Погромы снова начались в городе Миннеаполисе (штат Миннесота, США), пишет 27 августа Star Tribune.

Поводом стали сообщения в СМИ о гибели чернокожего от рук полиции. В городе начались беспорядки, в ходе которых огнём были уничтожены четыре торговые точки.

В Миннеаполисе к поддержанию порядка привлечена Нацгвардия. В городе, кроме того, ввели комендантский час.

Инцидент с чернокожим произошёл на территории торгового центра Nicollet Mall. В ходе задержания мужчина покончил с собой, причём полиция опубликовала видео этого момента.

Тем не менее, протестующие обвинили в убийстве полицию, преследовавшую подозреваемого в убийстве.

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Напомним, Миннеаполис получил печальную известность гибелью от рук полиции чернокожего Джорджа Флойда 25 мая 2020 г. Ещё одной горячей точкой в США является в настоящее время город Кеноша в штате Висконсин.

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