Майами, США, , 19:50 — REGNUM До первой категории по шкале Саффира — Симпсона снизилась мощность урагана «Лаура», сообщили 27 августа в американском Национальном центре по наблюдению за ураганами.

Сейчас скорость ветра «Лауры» не превышает 33,3 м/с, так что его можно отнести только к первой категории. По данным синоптиков, «Лаура» со скоростью 7,2 м/c движется на север.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Лауре» была присвоена четвёртая категория ураганов накануне, 26 августа, когда он достиг побережья американских штатов Техас и Луизиана.

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