Чебоксары, , 19:41 — REGNUM В Чувашии совершено очередное разбойное нападение на офис микрофинансовой организации. Подозреваемый задержан, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике.

Преступление совершено в полдень 19 августа. По данным правоохранителей, в офис одной из микрофинансовых организаций в Новочебоксарске зашёл мужчина в медицинской маске и с заточкой в руках: положив на стол чёрный пакет, он потребовал у работницы деньги. Получив 5 тыс. рублей, грабитель скрылся.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий задержан ранее судимый 45-летний новочебоксарец, который 31 июля освободился из колонии.

В полиции отмечают, что с начала года это четвёртое нападение на подобные организации в Чувашии, все они раскрыты.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в Чебоксарах вызвало резонанс разбойное нападение на микрофинансовую организацию, но ограбление сорвалось: злоумышленник сбежал после того, как вместо денег ему предложили оформить кредит.

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