Опочка, Псковская область, , 18:27 — REGNUM Во время разбора завалов после пожара в здании кожгалантерейной фабрики в городе Опочка Псковской области спасатели обнаружили два трупа. Об этом 27 августа сообщает издание ПАИ.

В пожаре на кожгалантерейной фабрике в Опочке погибли двое. СК по Псковской области.

Напомним, пожар на кожгалантерейной фабрике «Альянс» произошел утром в четверг. По предварительной информации, огонь начался из-за… нитки. Одна из сотрудниц решила подпалить торчащую из сумки нитку, которую смочила бензином, но не предусмотрела последствия своего поступка. В итоге сумка вспыхнула как факел, а пламя перекинулось на поролон, лежащий на полу.

В результате ЧП пострадали три человека, все они были госпитализированы с травмами различной степени тяжести в больницу. Как уточнили в СУ СКР по Псковской области, травмы люди получили во время самостоятельной эвакуации через окно.

После того как огонь был локализован, и пожарные приступили к разбору завалов, на месте пожара были обнаружены тела двух человек. По поручению руководителя Следственного управления генерал-майора юстиции Петра Крупени, на место происшествия выехали наиболее опытные сотрудники аппарата управления из отделов по расследованию особо важных дел и криминалистики.

Читайте ранее в этом сюжете: В Псковской области швейная фабрика сгорела из-за нитки на сумке