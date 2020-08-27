Ростов-на-Дону, , 17:59 — REGNUM В Ростовской области следователи выясняют обстоятельства гибели 15-летнего подростка. Трагедия произошла в Донецке 27 августа, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР.

По имеющийся информации, 2мальчик вместе с друзьями отдыхал на берегу пруда в посёлке Западный, зашёл в воду, отплыл от берега и начал тонуть. Тело подростка обнаружено в ходе поисково-спасательных работ.

Место происшествия осматривают следователи. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.