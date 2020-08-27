Екатеринбург, , 17:49 — REGNUM В Екатеринбурге приостановили приём новых больных в одно из отделений Свердловской областной клинической больницы из-за коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

Больница. Коронавирус Oblzdrav.volgograd.ru

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«В связи с заносом инфекции приостановлена на неделю плановая госпитализация в отделения плановой кардиологии, неотложной кардиологии, диализа», — сообщили в структуре.

Ранее в медицинском учреждении уже происходила вспышка COVID-19, информацию подтверждал местным СМИ главврач больницы Игорь Трофимов. По его словам, заболело 92 сотрудника медучреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 24 839 случаев заражения коронавирусом.

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