Ярославль, 27 августа 2020, 17:04 — REGNUM Три женщины, пострадавшие при взрыве газа в жилом доме на улице Батова в Ярославле, выписаны из больниц. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.
27 августа была выписана Анна Щукина. Ей предстоит реабилитация в течение двух недель. Женщина работает учителем в школе и планирует сразу же после выздоровления выйти на работу.
Сейчас в временного проживания в гостинице «Которосль» находятся 160 ярославцев из поврежденного дома на улице Батова, в гостинице «Азимут» — 20. Все проживающие еженедельно будут тестироваться на COVID-19.
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