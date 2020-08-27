, 16:40 — REGNUM В Астраханской области задержали 61-летнюю женщину, которая пыталась поджечь свой дом с запертой в нём беременной дочерью. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Вечером 26 августа в дежурную часть позвонила девушка и рассказала, что нетрезвая мать заперла её и пытается поджечь дом снаружи, угрожая дочери расправой. Полицейские освободили 25-летнюю беременную астраханку и быстро потушили фасад двухэтажного деревянного дома — огонь не успел охватить здание.

Медицинское освидетельствование подтвердило, что мать девушки находилась в состоянии опьянения. Она устроила дочери скандал, заперла её в доме, облила стену керосином и подожгла. Никто не пострадал.

Женщину привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство. Также в отношении неё возбудили уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».