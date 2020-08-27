Удмуртская Республика, , 15:59 — REGNUM В Удмуртии вынесен приговор в отношении 39-летнего местного жителя, который обвинялся в совершении изнасилования и иных действиях сексуального характера, совершенных с особой жестокостью, с последующим причинением смерти потерпевшей, с особой жестокостью. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Установлено, что в декабре прошлого года мужчина и его 65-летняя односельчанка употребляли спиртные напитки. Он предложил женщине вступить в ним в половую связь, получив отказ, он нанес ей около 70 ударов, используя ножку табурета и электрический чайник. Также он изнасиловал женщину. В результате полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Злоумышленник был задержан на следующий день. В суде он не был согласен с совершением им преступлений с особой жестокостью.

Однако, согласно представленным доказательствам, суд признал его виновным по всем пунктам. назначив наказание в виде 21 года лишения свободы в колонии строго режима с ограничением свободы на 1,5 года.

Также суд удовлетворил требования внучки потерпевшей, в пользу которой взыскано 1 млн рублей в счет компенсации морального вреда.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре прошлого года 20-летний житель Калуги был осуждён на 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима за изнасилование и убийство 72-летней женщины, совершённое с особой жестокостью.

Читайте также: 20-летний калужанин осужден за изнасилование и убийство пенсионерки