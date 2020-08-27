Элиста, , 15:53 — REGNUM В Республике Калмыкия оштрафовали бывшего судебного пристава-исполнителя отдела судебных приставов по Целинному и Приютненскому районам. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении СКР 27 августа.

Из материалов уголовного дела о превышении должных полномочий указано, что 17 января 2019 года судебный пристав-исполнитель вынес постановление об оценке имущества должника, однако стоимость автомобиля была установлена без привлечения оценщика. Копию постановления об оценке имущества должник не получил. Автомобиль был реализован территориальным управлением Росимущества. В ходе расследования уголовного дела ущерб, причинённый потерпевшему, пристав возместил.

Приговором суда приставу назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.