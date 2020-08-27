Белгород, , 15:59 — REGNUM Преступную деятельность пособника международной террористической организации «Джамаат ат-Таухид валь-Джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пресекли сотрудники УФСБ России по Белгородской области, сообщили 27 августа корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального ведомства. Иностранец незаконно прибыл на территорию Белгородской области и перечислил террористам пожертвование.

Гражданин одного из государств Средней Азии попал в поле зрения спецслужб. Следствие доказало, что незаконно находясь в регионе, иностранец перечислил на банковскую карту денежные средства для оказания финансовой помощи террористической организации «Джамаат ат-Таухид валь-Джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Участники вооружённых формирований пользовались картой в так называемом финансовом центре на территории Турецкой Республики в интересах финансирования террористической деятельности.

«Он осознавал, что денежные средства будут использованы для материального обеспечения проводимых незаконных военных действий. На момент возбуждения уголовного дела по статье «Склонение к террористической деятельности» мужчина был объявлен в федеральный розыск и скрывался на территории Кыргызской Республики. Материалы уголовного дела были направлены через Генеральную прокуратуру РФ для дальнейшего расследования в Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана», — уточнили в ведомстве.

Пособника террористов задержали в Киргизии, Баткенский районный суд признал его виновным по трём статьям уголовных кодексов России и Киргизской Республики. Мужчину на два года шесть месяцев отправили в колонию общего режима. Приговор суда вступил в законную силу.