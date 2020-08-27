Ижевск, , 15:40 — REGNUM В Ижевске будут судить 37-летнего местного жителя, ранее неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности за оскорбление полицейских, по той же самой статье 319 УК РФ. Об этом сообщает следственное управление СКР по Удмуртии.

Установлено, что на парковке одного из торговых центров мужчина увидел автомобиль, предположив, что это машина его знакомого. Сев на капот авто, мужчина стал ждать знакомого. На парковку пришел владелец автомобиля, который попросил освободить капот, однако мужчина отказался. Увидев патрульную машину, он лег на землю и притворился спящим. Когда к мужчине подошли полицейские, он стал их оскорблять, применяя ненормативную лексику.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, 45-летнему жителю подмосковного Чехова предъявлены обвинения по ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти») и ст. 319 УК РФ («Оскорбление представителя власти»).

По версии следствия, 25 мая текущего года в дежурную часть ОМВД России по городу Чехову поступило сообщение о нарушении тишины и стрельбе у одного из домов. Прибыв по адресу, полицейские обнаружили группу молодых людей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, которые вели себя агрессивно. В дальнейшем, мужчины стали выкрикивать в адрес полицейских оскорбления, а также от одного из них последовали удары по лицу.