Вашингтон, , 16:02 — REGNUM Без электроснабжения из-за урагана «Лаура» остались свыше 240 тыс. жителей двух американских штатов. Это 27 августа следует из данных портала poweroutrage. us, который отслеживает отключение электроэнергии в США.

По информации ресурса, из-за урагана без электроснабжения остались примерно 242 тыс. жителей указанных штатов, причем свыше двух третей из данного количества расположено в Луизиане (более 190 тыс.) и остальные — в Техасе (свыше 52 тыс.).

Также известно, что ураган «Лаура», который пришел в США со стороны Мексиканского залива, в настоящее время движется на север и скорость ветра в нем превышает 66 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что тайфун «Бави», движущийся на север вдоль северокорейского побережья Жёлтого моря, наносит серьезный ущерб провинции Хванхэдо.