Выборг, Ленинградская область, , 15:42 — REGNUM В Ленинградской области мужчина в неадекватном состоянии изображал из себя бабочку и прыгнул на автомобиль ГИБДД, серьезно повредив его. Перед этим дорожные полицейские хотели проверить состояние нападавшего, поскольку тот лежал на проезжей части, сообщает 27 августа пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Странный инцидент произошел в ночь на 27 августа в Ленинградской области. Около половины первого часа ночи в поселке Первомайское Выборгского района сотрудники 2 отдельного батальона ДПС УГИБДД при патрулировании увидели мужчину, лежавшего прямо на проезжей части.

Но как только инспекторы остановились рядом с мужчиной, тот вскочил, начал размахивать руками, как бабочка крыльями, и прыгнул на капот полицейской машины. В результате чего повредил крышу, проблесковые маячки и разбил лобовое стекло патрульного автомобиля.

«Поведение агрессора указывало на признаки наркотического опьянения. Полицейские тут же скрутили мужчину и вызвали скорую помощь. Его направили в медучреждение», — уточнили в полиции.

В настоящее время по факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет возбуждено уголовное дело о повреждении имущества.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти