Лиски, Воронежская область, , 15:34 — REGNUM Лесной пожар в Лискинском районе Воронежской области ликвидирован, сообщили 27 августа в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

«В 14:50 объявлена ликвидация пожара в Лискинском районе на площади 71 гектар», — сообщили в МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в Лискинском районе произошёл днём 26 августа, ветер ускорил распространение огня, и пожар стал угрожать ближайшим населенным пунктам, пришлось эвакуировать жителей хутора Подлесный.

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