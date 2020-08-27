Тбилиси, , 15:46 — REGNUM В крае Самегрело-Верхняя Сванетия в Грузии 27 августа школьника сбил микроавтобус. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс» со ссылкой на местного чиновника.

ДТП произошло в селе Лия Цаленджихского муниципалитета. Мэр Цаленджихы Бесик Парцвания рассказал, что состояние пострадавшего тяжелое, его оперируют в больнице в Зугдиди.

«Детали мне неизвестны. Знаю лишь то, что сообщил мне поверенный села. Ребенок — второклассник, и его сбил микроавтобус», — рассказал Парцвания.

Напомним, 23 августа в Грузии в Душетском муниципалитете упал с обрыва микроавтобус с туристами. В аварии погибли 17 человек, трое серьёзно пострадали.