Йошкар-Ола, , 15:28 — REGNUM В Марий Эл проводится доследственная проверка по факту обнаружения тел двух женщин и мужчин после пожара. Об этом сообщает следственное управление СКР по республике.

Пожар произошёл накануне в жилом доме одного из сел Новоторъяльского района. Погибли 88-летняя и 67-летняя женщины и 74-летний мужчина.

В настоящее время проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года при пожаре в частном доме в поселке Морки погибли две девочки 3 и 4 лет. Родители временно отсутствовали, а в доме находились еще двое мальчиков 5 и 7 лет, которые не пострадали.