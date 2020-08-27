Киев, 27 августа 2020, 15:25 — REGNUM Мэр Киева Виталий Кличко опроверг информацию о том, что самый большой флаг Украины порвался. Соответствующее заявление Кличко опубликовал 27 августа на своей странице в социальной сети Facebook.
Мэр Киева рассказал, что для функционирования сооружения следует регулярно проводить регламентные работы, следить, в каком состоянии находится флаг и сам флагшток.
Напомним, ранее появилось сообщение о том, что в Киеве порвался самый большой флаг Украины, установленный на рекордно большом флагштоке.
Отметим, строители до сих пор не приварили ровно трезубец, установленный на вершине сооружения.
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