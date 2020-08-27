Киев, , 15:25 — REGNUM Мэр Киева Виталий Кличко опроверг информацию о том, что самый большой флаг Украины порвался. Соответствующее заявление Кличко опубликовал 27 августа на своей странице в социальной сети Facebook.

«Сенсации нет. Флаг не повреждён ветром, как писали некоторые источники. Его не заменили новым», — сообщил он.

Мэр Киева рассказал, что для функционирования сооружения следует регулярно проводить регламентные работы, следить, в каком состоянии находится флаг и сам флагшток.

«Сегодня впервые после открытия мемориала осуществили такие работы. Итак, флаг целый, флагшток в отличном состоянии», — подытожил он.

Напомним, ранее появилось сообщение о том, что в Киеве порвался самый большой флаг Украины, установленный на рекордно большом флагштоке.

Отметим, строители до сих пор не приварили ровно трезубец, установленный на вершине сооружения.

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