Элиста, , 14:59 — REGNUM Стали известны подробности смертельного ДТП с автобусом, которое произошло в ночь на 26 августа в Республике Калмыкия. В следственном управлении СКР уточнили, что в автокатастрофе с участием рейсового автобуса погибли один мужчина и две женщины, передаёт ИА REGNUM.

Авария произошла на трассе Яшкуль — Комсомольский — Артезиан в 1:45 мск 26 августа. Рейсовый автобус Neoplan, следовавший по маршруту Дагестан — Москва, столкнулся с двигавшимся в попутном направлении большегрузом КамАЗ. В результате ДТП скончались трое пассажиров автобуса — жители Республики Дагестан. Пострадавшие — пять человек — были госпитализированы.

В рамках доследственной проверки будет установлено «соблюдались ли требования законов, гарантирующих право потребителя на безопасность предоставляемой услуги, обязательные условия, при которых должна осуществляться перевозка пассажиров, а также наличие либо отсутствие неисправностей на автотранспортном средстве, при которых их эксплуатация запрещена».

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