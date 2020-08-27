Ульяновск, , 14:44 — REGNUM В Ульяновской области в ближайшие дни прогнозируется высокая пожарная опасность. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону со ссылкой на данные регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Спасатели отмечают, что в Ульяновской области объявляется жёлтый уровень опасности.

«С 28 августа по 1 сентября в лесах местами по области ожидается высокая пожарная опасность четвёртого класса», — отмечается в сообщении.

В ведомстве призывают жителей не жечь костры на полях или в лесу, не бросать непотушенные окурки в траву, быть предельно бдительными при сжигании мусора.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа в Ульяновской области зарегистрировано шесть травяных пожаров на общей площади 7,2 гектара. Возгорание сухой травы в регионе происходит регулярно в течение лета.

Напомним, погодная школа состоит из четырёх цветов. Первый, зеленый уровень, означает, что неблагоприятных природных явлений не ожидается, жёлтый — что стихия потенциально опасна, ожидаются неблагоприятные явления.

В зависимости от погодных условий выделяют пять классов пожарной опасности.