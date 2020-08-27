Минск, , 14:39 — REGNUM Около 30 неизвестных попытались проникнуть на территорию посольства Ливии в Минске. Об этом сообщил 27 августа советник по безопасности временного поверенного в делах Ливии в Белоруссии Станислав Кудряшов, передаёт ТАСС.

Посольство Ливии в Минске

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Попытку штурма неизвестные предприняли в 06:00 по местному времени (совпадает с мск). Имела место «попытка силового захвата», отметил дипломат.

Атака происходила в интересах Правительства национального согласия Ливии, которое базируется в Триполи. Группа нападавших покинула здание после действий «собственных сил» посольства.

Временный поверенный Мухаммад Истейта во время нападения получил небольшие травмы. Он рассказал РИА Новости, что на посольство напали граждане Белоруссии, сторонники ПНС.