Киев, 27 августа 2020, 14:23 — REGNUM Самый большой флаг Украины, поднятый на самом большом флагштоке страны, порвался, сообщило 27 августа издание Vesti.ua.
По словам сотрудников коммунальных служб, у них есть пять запасных флагов, сшитых из разных видов ткани.
Напомним, ранее рекордный флагшток высотой 90 метров оказался в центре скандала — журналист Василий Апасов заметил, что на его вершине криво приварили тризубец.
В ночь на 24 августа, ко Дню независимости Украины, на флагшток подняли флаг Украины размером 16 на 24 метра. По задумке создателей этой конструкции, флаг должен быть виден практически из любой точки Киева.
Напомним, в Киеве уже есть так называемый «мост Кличко» — сооружение было торжественно открыто мэром Киева, однако затем стеклянное покрытие моста начало трескаться, а внутри покрытия стала скапливаться вода.
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