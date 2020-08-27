Киев, , 14:23 — REGNUM Самый большой флаг Украины, поднятый на самом большом флагштоке страны, порвался, сообщило 27 августа издание Vesti.ua.

По словам сотрудников коммунальных служб, у них есть пять запасных флагов, сшитых из разных видов ткани.

«Это самый большой флаг Украины, который был поднят всего лишь четыре дня назад. На этом очень пиарился Кличко (мэр Киева Виталий Кличко — ИА REGNUM) и информресурсы были завалены «джинсой», что Кличко поднял самый большой флаг на Украине. Этот флаг спущен… потому что он порвался. Просто треснул», — прокомментировал происшествие общественный деятель Иван Проценко на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, ранее рекордный флагшток высотой 90 метров оказался в центре скандала — журналист Василий Апасов заметил, что на его вершине криво приварили тризубец.

В ночь на 24 августа, ко Дню независимости Украины, на флагшток подняли флаг Украины размером 16 на 24 метра. По задумке создателей этой конструкции, флаг должен быть виден практически из любой точки Киева.

Напомним, в Киеве уже есть так называемый «мост Кличко» — сооружение было торжественно открыто мэром Киева, однако затем стеклянное покрытие моста начало трескаться, а внутри покрытия стала скапливаться вода.

Читайте ранее в этом сюжете: В Киеве опять треснул прозрачный «мост Кличко»