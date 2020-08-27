Лиски, Воронежская область, , 13:49 — REGNUM Крупный лесной пожар в Лискинском районе Воронежской области, возникший 26 августа, локализован по данным на середину дня 27 августа, сообщили в ГУ МЧС по Воронежской области.

Общая площадь пожара составила около 70 гектаров. На данный момент пожарные проводят окарауливание и проливку территории.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар возник днём 26 августа. Из-за сильного ветра огонь быстро распространялся, пришлось эвакуировать жителей одного из населенных пунктов.