Барнаул, , 13:46 — REGNUM Сотрудник Алтайского ЛУ МВД России получил рваные раны правой голени после того, как жительница одного из частных домов, расположенных в пригороде Заринска, сняла с привязи дворовую собаку и дала команду «фас». Как сообщает сайт УТ МВД России по СФО, инцидент произошёл в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий по предупреждению и пресечению хищений нефтепродуктов.

Пёс U.S. Air Force Photo by Josh Plueger

По данным транспортных полицейских, по месту жительства работника этого предприятия на частном подворье в пригороде Заринска хранится горючее. Но когда правоохранители решили на месте проверить достоверность данной информации, хозяин дома и его супруга стали этому препятствовать. Нападение животного удалось нейтрализовать без применения огнестрельного оружия и специальных средств.

В отношении 56-летней женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 318 Уголовного кодекса Российской Федерации (Применение насилия в отношении представителя власти). Между тем, поскольку в гараже частного дома обнаружены пять двухсотлитровых бочек с дизельным топливом, проверка информации о хищениях горюче-смазочных материалов продолжается.