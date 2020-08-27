Опочка, Псковская область, , 13:44 — REGNUM В городе Опочка Псковской области сгорело здание кожгалантерейной фабрики. Одна из сотрудниц неудачно избавилась от ниточки на своей сумке. Об этом 27 августа сообщает издание ПАИ.

По предварительной информации, причиной большого пожара на кожгалантерейной фабрике в Опочке стало неосторожное общение с огнем и нарушение техники безопасности.

«Одна из сотрудниц предприятия обрабатывала сумку бензином, увидев торчащую ниточку, решили сжечь ее. Сумка загорелась, огонь перекинулся на поролон, который лежал на полу», — говорится в сообщении.

Отметим, в результате пожара пострадало три сотрудницы предприятия, они доставлены в больницу.