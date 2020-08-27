Чебоксары, , 13:42 — REGNUM В Чебоксарах передано в суд уголовное дело в отношении местной жительницы, которую обвиняют во вмешательстве в работу суда. Перед судом предстанет супруга чебоксарского экс-депутата, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры и следственного управления СКР по Чувашии.

Следствие полагает, что в ноябре 2019 года фигурантка уголовного дела вне судебного заседания обратилась к старшине присяжных заседателей и попыталась ему передать флэш-карту. Правоохранители полагают, что таким образом обвиняемая пыталась склонить его к вынесению оправдательного вердикта в пользу супруга, который на тот момент являлся депутатом Чебоксарского городского собрания депутатов и проходил по уголовному делу об организации заказного убийства.

«Она умышленно встретилась со старшиной присяжных заседателей по месту его работы. В ходе общения убеждала его в необходимости вынесения оправдательного вердикта и предоставила флэш-карту, на которой, по ее мнению, содержались доказательства невиновности подсудимого», — уточняют в республиканской прокуратуре.

О произошедшем старшина присяжных заседателей сообщил судье.

Чебоксарке предъявлено обвинение по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 294 УК РФ («Вмешательство в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия»). Дело ушло в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года был вынесен обвинительный приговор в отношении бывшего депутата горсобрания Чебоксар и жителя Свердловской области, которые в зависимости от роли и участия обвинялись в незаконном сборе сведений о жизни частного лица, в покушении на организацию убийства по найму, а также в незаконном хранении и ношении оружия и боеприпасов. Экс-парламентарий получил девять лет колонии строгого режима, его сообщник — десять лет. Также обоим назначено дополнительно 1 год ограничения свободы.