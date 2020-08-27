Ростов-на-Дону, , 13:34 — REGNUM В Ростовской области с начала 2020 года зарегистрировано четыре случая отравления грибами. В результате пострадали пять человек — трое взрослых и двое детей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Мухоморы Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

«Дикорастущие грибы, послужившие причиной отравления, были самостоятельно собраны и приготовлены для употребления в пищу. Среди пострадавших — двое детей, употребивших сырые грибы во время прогулки», — уточнили в ведомстве.

Пищевые отравления дикорастущими грибами произошли в Шахтах, Волгодонске и Таганроге.