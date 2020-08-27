Тайшет, Иркутская область, , 13:26 — REGNUM В Иркутской области ребёнок, которому ещё не исполнилось и двух лет, попал в больницу города Тайшета с травмами головы после падения из окна первого этажа жилого дома, на котором не была закреплена москитная сетка. Подробности сегодня, 27 августа, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

По предварительной информации, мальчик сидел за столом и смотрел телевизор, бабушка находилась рядом. Когда последняя отвернулась, ребёнок забрался на стол, стоящий рядом с открытым окном, и облокотившись на москитную сетку, вместе с которой выпал из окна.

По данным правоохранителей, это уже тридцатый случай выпадения несовершеннолетних из окон домов. С начала года в Иркутской области травмировано 29 детей и один погиб.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Миассе Челябинской области из окна, расположенного на шестом этаже дома, выпал двухлетний мальчик. Это случилось 23 июня по недосмотру матери, которая в тот момент находилась в состоянии алкогольного опьянения. Ребёнок получил тяжёлые травмы и сейчас восстанавливается. А женщину ждёт суд.

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