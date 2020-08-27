Краснодар, , 13:16 — REGNUM Опасность формирования смерчей над Чёрным морем в районе Магри-Веселое Сочи Краснодарского края имеется на период 27−28 августа, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«По данным Краснодарского ЦГМС — филиал ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС»: в период с 9.30−10.30 часов и до конца суток 27 августа, а также в течение суток 28 августа над Чёрным морем (МО Сочи) имеется опасность формирования смерчей», — сообщили в МЧС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в соседнем Крыму на 27−29 августа объявлено штормовое предупреждение в связи с высокой пожарной опасностью.