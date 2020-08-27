Сухум, , 13:34 — REGNUM В Абхазии камень, упавший с горы, сильно повредил проезжавший автомобиль Daewoo Matiz с российским госномером. Об этом сообщили на сайте «Южный автомобиль».

Очевидец снял на видеокамеру последствия падения камня на дороге, которая ведет к озеру Рица. Он рассказал, что авария произошла 26 августа. Судя по повреждениям, можно предположить, что удар пришелся по левой задней стороне крыши автомобиля. Ее сильно вдавило внутрь, двери слева не закрываются.

Сообщается, что все, кто ехал в машине, остались живы.

«Слава Богу, машина с закрытым верхом, но посмотрите, что с машиной произошло, это ужас какой-то», — сказал на видео очевидец.

Стоит отметить, что 12 августа в Абхазии на дороге к озеру Рица погибла туристка из Санкт-Петербурга. Она ехала в машине, которая упала с обрыва.