Сан-Диего, США, , 12:58 — REGNUM Причиной пожара универсального десантного корабля ВМС США Bonhomme Richard на базе в Сан-Диего (штат Калифорния) мог стать поджог. Об этом 27 августа сообщает телеканал АВС.

По его данным, в настоящее время одного из военных моряков допрашивают по подозрению в поджоге, но пока расследование продолжается, обвинения моряку ещё не предъявлены.

«Военно-морской флот не будет комментировать проводимое расследование, чтобы защитить ход следственного процесса и всех вовлеченных в него лиц», — заявил пресс-секретарь ВМС США лейтенант Тимоти Пьетрак.

Напомним, 12 июля в порту Сан-Диего (штат Калифорния) загорелся десантный корабль Bonhomme Richard. Во время пожара, который удалось потушить лишь спустя четыре дня, пострадало не менее 63 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июля командование Военно-морских сил США инициировало расследование причин возникновения пожара на борту корабля.