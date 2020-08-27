Сумы, Украина, , 13:02 — REGNUM В Сумской области Украины полицейские выявили плантацию дорогой «карликовой» конопли стоимостью 7 млн гривен или более $255 тыс. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции области.

На площади около четверти гектара было найдено 2500 кустов конопли. Каждый ряд плантации был оборудован системой капельного полива и удобрен, отметили в пресс-службе.

В полиции рассказали, что коноплю выявили случайно, во время расследования дела о самовольном захвате земли. В данный момент правоохранители устанавливают хозяев плантации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве у двух мужчин во время обыска нашли 50 кг марихуаны и 700 кустов конопли.

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